"Il Salotto del Vino": al Cantiere Art District una degustazione di "vini naturali"

CHE COS’È IL SALOTTO DEL VINO?

Serate rivolte a chi vuole mettere il naso “nel bicchiere”, degustando e divertendosi in un clima conviviale e leggero. Non occorre essere esperti... La passione e la curiosità, sono più che sufficienti.

Un viaggio alla scoperta del gusto: GIOVEDI' 17 novembre 2022 al Cantiere Art District di Treviso

COSA CI SARA'?

VINO || SECRET ROOM || FOOD || DEGUSTAZIONI

La degustazione "Vini Naturali" ci porterà nel mondo dei piccoli produttori artigianali, che ricercano la migliore espressione dell’uva, del territorio, del suolo e della tradizione. Vini non filtrati, bassa solforosa, nessuna chiarifica, solo un prodotto che arriva dall’uva nella maniera più pura

In questo incontro avrai il piacere di sorseggiare i vini raccontati dai nostri sommelier e di accedere con una parola segreta nella nostra "Secret Room" per una degustazione al buio!

COME FUNZIONA?

Riserva il tuo posto al Cantiere Art District, quando arrivi puoi recarti all’accoglienza per accedere all’evento! Ti consegneremo dei tickets da usare per le degustazioni di calici e di piatti abbinati, insieme ad una parola d’ordine che ti servirà per accedere alla Degustazione Segreta

COSA SI BEVE?

Vini naturali, ricercati e di alto livello. A breve vi sveleremo quali!

COSA SI MANGIA?

Tre piatti deliziosi saranno in accompagnamento ai vini che vi proporremo

QUANTO COSTA?

La serata ha un costo di 35 € a persona e include

- Accesso all’evento al Cantiere Art District

- 4 calici di vino

- 3 piattini in abbinamento

- Degustazione alla cieca guidata

Potrai parlare di vino e imparare qualcosa di nuovo con i nostri sommelier

SECRET WINE TASTING: un format originale in location esclusive per scoprire nuovi vini alla cieca guidati da Giulia Sattin - WineGirlfriend e Giacomo Solimene - The Foodteller, sommelier e wine bloggers