Salute: Webinar sui diritti umani

I volontari di Gioventù per i Diritti Umani portano consapevolezza sui diritti umani. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. In celebrazione del Settembre d’Oro contro il cancro infantile i volontari della Fondazione Gioventù per i Diritti Umani e l’associazione Adolescenti e Cancro, organizzano un webinar gratuito sul Diritto alla Salute,



La Fondazione Gioventù per i Diritti Umani, in inglese Youth for Human Rights International (abbreviazione:YHRI) è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 dalla Dott.ssa Mary Shuttleworth, un’insegnante nata e cresciuta nel Sudafrica durante il periodo dell’apartheid, assistendo in prima persona agli effetti devastanti della discriminazione dovuta alla mancanza dei fondamentali diritti umani. Lo scopo di YHRI è insegnare ai giovani i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, e così ispirarli a diventare sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora diventato un movimento mondiale, con centinaia di gruppi, club e filiali in tutto il mondo.



Gli insegna l’istruzione sui diritti umani sia in aula che in contesti didattici non tradizionali. Il nostro obiettivo è raggiungere persone provenienti da ambienti diversi, con materiale che spesso fanno appello alle varie generazioni. Ne parleranno Maricla Pannocchia, Presidente dell’associazione Adolescenti e Cancro e Federica Mandro dell’UNICEF di Padova. I volontari durante questo periodo di quarantena hanno deciso di organizzare un webinar gratuito per portare maggiore comprensione di cosa sono i diritti umani e come rispettarli. Questo week-end parleranno di salute e assistenza sociale.



“I diritti umani devono essere resi una realtà non un sogno idealistico.” – L. Ron Hubbard



Il webinar si terrà martedì 6 Ottobre 2020 alle ore 19.00 sulla piattaforma ZOOM. Qualche ora prima di iniziare i volontari invieranno il link per accedere al seminario.



Per ulteriori informazioni chiama il 391.438.1933 o scrivi a gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com .