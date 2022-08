Incontri di cucito creativo

Al via a San Biagio di Callalta corsi di 9 ore dedicati al CUCITO CREATIVO. Durante i 3 incontri previsti verranno realizzati 2 accessori d'uso quotidiano (fascia capelli, pochette trucchi, sacchetto con coulisse o astuccio, etc.) e verranno spiegati l'utilizzo della macchina da cucire e le sue parti, il taglio del tessuto su carta-modello, gli orli a macchina e a mano, l'applicazione di cerniere e attacco bottoni, gli occhielli e le tecniche per aggiustature e riparazioni. Gli altri due corsi in partenza sono:

CONFEZIONE ACCESSORI MODA e CASA Totale 9 ore [Livello Base/Intermedio]

Realizzazione con macchina da cucire e a mano di 2 accessori in tessuti di pregio (midi a tracolla, pochette da sera, portabiancheria matelassè, cuscino decorativo o papillon uomo, etc.) con taglio del tessuto su cartamodello.

CONFEZIONE GONNA Totale 9 ore [Livello Base/Intermedio]

Confezione sartoriale individuale di un modello specifico (a scelta tra gonna a faldoni, a tubino, con abbottonatura centrale, a portafoglio o svasata) utilizzando la macchina da cucire; imbastitura e rifiniture a mano, taglio del tessuto su cartamodello base adattato alle vostre misure.



Per info contattare Federica Melandri al numero: (+39) 347 3935 527