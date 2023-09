Festa dello Sport 2023

Torna l’appuntamento con la Festa dello Sport a San Biagio di Callalta domenica 17 settembre dalle ore 14.30.

Nell’area degli impianti sportivi di via Olimpia si potranno provare le varie discipline sportive, grazie alla collaborazione di 16 Associazioni Sportive del territorio.

Alle ore 16.30 taglio del nastro del Ciclodromo.

Alle 17.00 si terrà una Tavola Rotonda, moderata dal manager sportivo Andrea Vidotti, dal titolo: “Sport, valori, inclusione, talento”, relatori: lo psicologo dello sport Jacopo Lodde, la campionessa di Kick Boxing Luna Mendy, l’atleta Paralimpico Bernardo Bernardini e l’attore Jgor Barbazza.

Conclusione della giornata sportiva alle 18.00 con le premiazioni dei migliori talenti sportivi di San Biagio.

“Sono felice di organizzare dopo qualche anno la Festa dello Sport - dichiara il Sindaco Valentina Pillon - nel mio caso lo sport è stato fondamentale per la mia crescita. Seguire le regole dello sport a mio avviso rende le persone migliori nella vita di tutti i giorni.

Dopo il duro periodo del Covid c’è la necessità per i ragazzi di avvicinarsi alle attività sportive, di combattere la sedentarietà, di non stare incollati alla PlayStation e ai cellulari. Ringrazio la Pro Loco di San Biagio per il coordinamento organizzativo e le Associazioni Sportive di San Biagio per la collaborazione”.