II maggio dei libri 2024 - San Biagio di Callalta

Qualche assaggio c’è già stato a fine aprile, con la Giornata mondiale del Libro (il 23 aprile) e all’evento di Spercenigo “Gusti e Sapori” (il 25 aprile), ma l’exploit vero e proprio de “Il maggio dei libri” a San Biagio di Callalta sarà nelle prossime settimane, con il coordinamento dell’Amministrazione - guidata da Valentina Pillon - e della biblioteca comunale. “La forza di questo cartellone, che ha proposte per tutto il mese di maggio, per ogni fascia di età, come suggerito dal Ministero della Cultura – commenta Elena Pagotto, assessore a Istruzione Cultura e Biblioteca a San Biagio di Callalta – è nella collaborazione che si è instaurata fra Amministrazione, biblioteca, volontari e tutte le associazioni culturali che operano in paese: dal Gruppo Biblioteca, a Callis Alta, a Oblique, a cooperativa Socioculturale. L’obiettivo della proposta “Se leggi ti lib(e)ri” è promuovere il valore sociale dei libri come elemento chiave per la crescita personale, culturale e civile dei cittadini, avvicinando più persone possibili alla lettura”.

Il cartello sanbiagese 2024 prevede: - sabato 11 maggio ore 10 in biblioteca (in via II Giugno, 45) “Liberi di sognare”, letture animate per bambini di scuola d’infanzia e primaria, curate dal Gruppo Biblioteca, con prenotazione consigliata; - lunedì 13 maggio ore 21 in biblioteca “Moblique: salotto letterario”, discussione su libri a tema “liberi di creare”. Per informazioni dettagliate visionare i profili Facebook e Instagram di Oblique SanBiagio; - sabato 18 maggio ore 17 nel giardino di Skholé (via Postumia Centro, 65) premiazione del concorso di narrativa “L’autore sono io 2024”, con ospite l’autrice Emanuela Da Ros. In caso di maltempo, l’evento si trasferisce in biblioteca; - giovedì 23 maggio dalle ore 9 alle 16 in piazza Tobagi la Bibliobike ospite al Giro-E 2024; - sabato 25 maggio ore 9 in biblioteca laboratorio per bambini su “Come è fatto un libro?”, con la coop Socioculturale. Prenotazione obbligatoria; - sabato 25 maggio alle ore 11 in biblioteca una caccia al tesoro “Alla ricerca delle lettere perdute”, con informazioni dettagliate nei profili Facebook e Instagram di Oblique SanBiagio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca di S.Biagio di Callalta allo 0422.894360 oppure scrivere a: biblioteca@comune.sanbiagio.tv.it

La biblioteca è aperta lunedì, martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio 15.30-19, martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12, il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18 e il sabato mattina dalle 9.30 alle 13.