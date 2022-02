Giornata del Ricordo: ecco la mostra sull’odissea degli esuli giuliano dalmati

Il polo culturale Skholè di San Biagio di Callalta ospiterà, dal 12 al 27 febbraio, una straordinaria mostra sull’odissea dei 350.000 esuli istriani, fiumani e dalmati. Si tratta di una pagina di storia poco conosciuta che, in occasione della Giornata del Ricordo (che si celebra in tutta Italia il 10 febbraio), sarà svelata ai cittadini, su iniziativa del Comune e della Pro Loco, grazie a due appuntamenti: la mostra didattica e la presentazione della ristampa anastatica dei due volumi “La Dalmazia” di Giotto Danielli, in programma domenica 20 febbraio, alle ore 17.00, presso la sala Nobile del polo culturale.

“Il primo dovere che ha una pubblica amministrazione è quello di rappresentare i fatti storici che sono avvenuti nel nostro territorio - spiega Luca Moretto, consigliere comunale - senza troppe interpretazioni, lasciando i cittadini liberi di comprendere ciò che succede e che è accaduto. E’ questo l’unico modo affinché certe situazioni non si verifichino più nel futuro".

Articolata su pannelli didattici e la rappresentazione di un assortimento di masserizie originali dalle collezioni del Museo Crp di Padriciano (Ts), la mostra ha lo scopo di raccontare la difficile vita degli esuli giuliano dalmati accolti in Patria ed internati in oltre 120 strutture dal Friuli alla Sicilia e dalla Puglia al Piemonte, molti dei quali vissero in fabbricati malsani ed inadeguati anche per oltre dieci anni. La mostra sarà visitabile dal 12 al 27 febbraio, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 (domenica 27, alle 16.30, è previsto l’intervento dell’Unione degli Istriani – Libera provincia dell’Istria in esilio che ha collaborato alla realizzazione delle iniziative sanbiagiesi).

A presentare la ristampa dei due volumi, fondamentali per la conoscenza della storia e della geografia delle terre dell’Adriatico orientale, sarà il presidente dell’Unione degli Istriani Massimiliano Lacota. Dati precisi, informazioni minuziose, mappe e cartine tematiche, puntuali descrizioni statistiche di carattere storico, etnografico, geologico, commerciale e sociale permettono di avere una visione d’insieme straordinaria delle città e delle numerose isole dalmate plasmate dalla benevola, seco-lare presenza della Serenissima, tale da rendere, ancora cent’anni dopo la sua pubblicazione, unica e preziosa quest’opera.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’accesso è consentito con Super Green Pass e uso di mascherina FFP2.