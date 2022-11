Giro di boa per il calendario di Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Un modo originale e molto divertente per valorizzare ancora di più la grande tradizione culturale del Veneto, che vivrà grazie ad oltre un centinaio gli eventi, tutti legati all’elemento acqua, tema portante di questa edizione.

Domenica 20 novembre, alle ore 14.00, partirà dalla Chiesetta di San Clemente di Codognè SAN CLEMENTE E L’ACQUA - MISTERI E LEGGENDE NELLA TRADIZIONE CONTADINA, itinerario guidato nel piccolo paese contadino di Codognè che all’acqua deve la sua crescita e sussistenza. Ed è proprio passeggiando lungo uno dei suoi fiumi si possono scoprire leggende e misteri legati alla tradizione. Ancor più curiose saranno le storie su Santi e antichi celti, dove il pubblico diverrà protagonista di un piccolo rito propiziatorio. Al termine della visita, momento conviviale con vin caldo e castagne.

INFO: Quota d’ingresso: offerta libera

Prenotazione obbligatoria al numero 3204304062 oppure prolococodogne@gmail.com