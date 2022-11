San Martino in Cantina al Parco della Filandetta

Sabato 12 novembre alle ore 15.30, in occasione di Cantine Aperte a San Martino, vi attendiamo al Parco della Filandetta per una degustazione autunnale d'eccezione. Dopo la visita in cantina vi guideremo nel tasting di alcune referenze della nostra collezione:

70th Anniversary Rive di Col San Martino Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Brut 2022

Bandarossa Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry 2021

Segreto di Giuliano IGT Toscana, Montalcino 2018 in anteprima

Grappa Bandarossa Riserva

in abbinamento a dei cicchetti di stagione:

Misticanza invernale e zucca in saor

Mini tartare di manzo e frutta secca

Biscottini secchi preparati con la Grappa

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria | Costo 22 € a persona