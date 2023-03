San Patrizio con Acrobat & The Fly - Notte irlandese al Corner Live

La band Acrobat attiva dal 2003 e con più di 800 concerti alle spalle ha consolidato la sua immagine come Tribute Band degli U2 nel nord d’Italia.

Valore aggiunto è stata la recente fusione con i The Fly che ha inserito elementi con altrettanta esperienza.

Nel nostro repertorio proponiamo un CONCERTO/SPETTACOLO in cui vengono riproposti i classici della band irlandese abbinati ai brani più ricercati per i fans più appassionati.



componenti

Voce : Gabryvox

Chitarra/voce : Fabio Forigo



Batteria : Roberto Perinelli