Un pomeriggio di musica e ballo hip hop in memoria di Jessica Fragasso

Domenica prossima, 22 maggio, dalle ore 15, presso il relais Ca' Milone di San Michele di Feletto si terrà un evento che la crew Dinamic Mind della scuola di ballo Dance city di San Vendemiano ha voluto dedicare a Jessica Fragasso, la studentessa 20enne scomparsa tragicamente in un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 30 gennaio in A28. Oltre alla giovane perse la vita anche la cugina, Sara Rizzotto, 26 anni e riuscirono a salvarsi miracolosamente le due figliolette di quest'ultima. La 20enne faceva parte del gruppo hip hop e in questi mesi, in accordo con la famiglia, è stato organizzato questo pomeriggio dedicato a musica e ballo. L'auto su cui viaggiavano Jessica e la cugina Sara venne falciata da un pirata della strada, l'imprenditore 61enne di origini bulgare Dimitre Traykov, che poi fuggì dopo lo schianto e venne arrestato poco dopo.