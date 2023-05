Inaugurazione nuovo punto di informazione turistica a San Pietro di Feletto

Sabato 27 maggio alle ore 11.00 verrà inaugurato il nuovo Punto informativo turistico sito in p.zza Giovanni XXIII nella frazione di San Pietro Vecchio. L’edificio, ai piedi del campanile, denominato nei secoli scorsi la “piccola Fabbrica” della Fabbriceria di San Piero “vecio”, era costituito nel primo Ottocento da due piani. La soffitta fungeva da ricovero degli utensili per il servizio della Chiesa, il pianterreno era adibito in parte a cantina e in parte ospitava, almeno dal 1825, le scuole elementari istituite nel 1818 sotto il dominio austriaco.

Da qualche decennio l'edificio era rimasto in stato di totale abbandono al punto da costringere l’Amministrazione ad emettere un’ordinanza per la sua messa in sicurezza. L’immobile è stato acquistato nel 2018 dal Consorzio delle Pro Loco del Quartier del Piave, che ha successivamente trattenuto per sé un terzo del titolo di proprietà e donato i restanti due terzi al Comune e alla Pro Loco di San Pietro di Feletto con l’obbligo del restauro con destinazione turistico-culturale. Grazie a un finanziamento di 115.000 euro dell’Amministrazione comunale, al sostegno di molte Aziende del Territorio e della Banca di Credito Cooperativo PreAlpiSanBiagio che hanno devoluto una somma complessiva di circa 85.000 euro, a un finanziamento di oltre 75.000 euro della Pro Loco e a una serie di bonus fiscali, la Pro Loco, committente dell'opera, ha potuto procedere ai lavori di ristrutturazione e alla realizzazione di un nuovo ampliamento destinato a nuovi sevizi igienici, in considerazione anche del crescente numero di turisti che visitano la Pieve e percorrono il sentiero di Papa Giovanni XXIII, sostenendo una spesa complessiva di oltre 370.000 euro.

Ora la casetta è stata finalmente restaurata e verrà utilizzata come punto informativo turistico e di promozione dei prodotti locali. La gestione della struttura sarà affidata ai volontari della locale Pro Loco con il supporto dei giovani del Servizio Civile Nazionale. La stessa sarà inoltre importante punto di riferimento per le guide volontarie nelle loro attività informative e di apertura della millenaria Pieve di San Pietro.

Il complesso intervento di restauro, ha comportato il rinforzo di tutte le strutture verticali con l'iniezione nelle murature di particolari leganti a base di calce in modo da colmare i vuoti interstiziali e consolidare l'aderenza delle rocce e sassi che compongono la struttura portante. Sono state recuperate in toto le travature principali del solaio del piano primo e di copertura con rifacimento poi del piano di calpestio e del tetto. Una piccola nuova scala in legno massiccio assicura il collegamento verticale tra la zona destinata a punto informativo, posta al piano terra, e una più ampia sala riunioni collocata al piano primo. Tale ultima sala risulta in comunicazione diretta, attraverso una comoda rampa disabili, anche con l'area esterna dell'Antica Pieve. Particolare cura è stata posta nella scelta dei materiali di finitura e negli arredi caratterizzati da materiali poveri ma allo stesso tempo pregni di significato.

Un progetto in cui hanno creduto l’Amministrazione comunale, la Pro Loco di San Pietro di Feletto, il Consorzio Pro Loco del Quartier del Piave che per primo ne ha finanziato l'acquisto e tante Aziende del Territorio nella convinzione che il Punto informativo rappresenterà il traino portante per lo sviluppo turistico del Feletto e dell'intero Quartier del Piave.

Poter comunicare direttamente con i turisti facendo conoscere i servizi disponibili, le opportunità ricettive e di ospitalità, i circuiti dell’enogastronomia, le attrattive paesaggistiche ed escursionistiche, gli eventi culturali e sportivi ed ogni altra notizia utile saranno il volano per lo sviluppo turistico del Feletto e di tutte le Colline del Prosecco patrimonio UNESCO.

Un tassello importante che rientra nella strategia di promozione turistica, uno strumento attivo per garantire un’informazione puntuale, costante e continua. Un biglietto da visita e una componente fondamentale di informazione e promozione turistica integrata del territorio, un sistema che lavora in sinergia con altre realtà per offrire, a chi arriva, un prodotto sempre più completo e attrattivo del nostro bellissimo territorio. E ancora il recupero di un pezzo prezioso dell'identità storico, culturale e architettonica di San Pietro di Feletto.