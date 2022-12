Si inaugura domenica 11 dicembre alle 11.30, presso l’antico borgo della Parrocchiale di San Maria di Feletto in via Chiesa, l’evento Natale nel Feletto: mostra di presepi artigianali. Da anni, ormai, gli Amici del Presepio di Santa Maria di Feletto allestiscono il loro presepe animato, apprezzato in tutta la provincia. Quest’anno l’Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni Quarta de Otobre, Pro San Michele, Gruppo Alpini di Santa Maria e San Michele e la Pro Loco, hanno deciso, per la prima volta, di realizzare un evento natalizio che comprende anche l’esposizione dei presepi artigianali di Graziano Bianco e Alessandro De Nardi, il tutto contornato da iniziative culturali.

Nel bellissimo contesto della chiesa di Santa Maria di Feletto verranno anche allestite delle casette dove esporranno i loro lavori gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia del territorio. Non mancheranno, poi, alcuni spazi espositivi di prodotti locali e di artigianato. “Natale nel Feletto” sarà arricchito da eventi in tema natalizio quali il Concerto di Natale degli alunni della Scuola Secondaria L. Bazzo il 17 dicembre alle ore 11.00, la visita guidata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria sempre il 17 dicembre alle ore 16.00, i tradizionali “Auguri in musica” a cura della locale Pro Loco il 18 dicembre alle ore 17.00 e la lettura animata per bambini il 6 gennaio alle ore 16.00. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Natale nel Feletto sarà aperto dall’11 dicembre 2022 al 5 febbraio 2023, il sabato, la domenica e i festivi (escluso Natale) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30.

La bellissima immagine “Notte di Natale a Santa Maria di Feletto” è stata realizzata dall’artista Arcadio Lobato.