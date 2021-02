Speciale San Valentino: pesce e amore all'Antica Osteria Zanatta

❤️SPECIALE SAN VALENTINO❤️

Domenica 14 febbraio 2021



Vi aspettiamo per coccolarvi nelle nostre ampie sale rinnovate

Per un giorno “abbandoniamo” la carne per deliziarvi con i nostri antipasti e grigliate di pesce!



Prenotando per tempo il tavolo o l’ asporto ti offriremo

un miglior servizio, sempre nel rispetto delle normative, e anche un omaggio!



Ecco le nostre proposte



Nel nostro menu alla carta:



Ostriche e Capesante alla griglia con pomodorini e capperi



Insalata di piovra con patate, frutti di cappero, olive taggiasche e pomodori secchi

Schie fritte con polenta morbida

Grigliata mista con polenta

Cuor di radicchio e calamari con vellutata allo zenzero

Gamberoni in crosta d'erbe con finocchi gratinati

Pescato del giorno ai ferri con patate prezzemolate

Dolci fatti in casa, tra cui i trevigiani Zonclada e Tiramisu



Solo su prenotazione:



Paella alla valenciana e Sangria



Menu degustazione Pesce su prenotazione :



Insalata di mare al vapore con coriandoli di verdurine e cicala di mare (canocia)

Crespelle all'astice con crema agli spinacetti 🦐

Branzino alla griglia con patate prezzemolate 🐟

Sorbetto al limone 🍋

Panna cotta Lui ❤️ Lei

Caffe Goppion

Omaggio per i commensali a pranzo: Una rosa a tutte le dame 🌹 e frittelle e crostoli per tutti!



Omaggio per chi ordina l’ asporto due giorni prima: frittelle e crostoli fatti in casa



Asporto Grigliate di carne🍗 su prenotazione dalle 11:30 alle 12:15





Vi aspettiamo per coccolarvi nelle nostre ampie sale:



° veranda con caminetto ° la sala new bar



° la saletta enomusic ° la sala vintage retrò



Prenota per tempo per scegliere la tua sala 0422778048



- In veranda anche una piccola zona giochi per bambini -



❤ Sarà nostra cura e impegno darti un servizio di qualità e di bontà ❤



A presto! Eva, Emanuela e tutto lo staff







Antica Osteria Zanatta dal 1937 , 4^ generazione, grigliamo per passione



Locale rinnovato completamente a dicembre 2019



Nel nostro nuovo sito foto, menu e listino prezzi aggiornato



www.anticaosteriazanatta.com