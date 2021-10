Leggi “Donne con lo zaino”, aiuti i bambini in Congo

Ascoltare racconti di viaggi di donne diventa un'occasione per donare una scuola, cioè un futuro, ai bambini della Repubblica democratica del Congo (ex Zaire). Il connubio si realizza sabato 23 ottobre alle 18 all'Hotel Villa Carpini in via Comunale di Camino 84 a Camino di Oderzo. https://www.costruisciunsorriso.it. Qui Patrizia D'Antonio e Raffaella Gambardella presenteranno “Donne con lo zaino – Storie di donne sempre in cammino” (editrice Elliot) libro che corona l'esperienza del loro www.donneconlozaino.org. Ad intervistare le due autrici romane la giornalista Salima Barzanti. Per partecipare è necessario il Green Pass.

Libro e sito raccolgono storie vere di donne eterogenee per storie e motivazioni, ma accomunate dall'essere instancabili viaggiatrici. Una delle viaggiatrici protagoniste del libro è Elsie Peruch, che torna e ritorna in Congo per contribuire a progetti di sviluppo. A sostegno di questi progetti è nata l'associazione “Costruisci un sorriso” di San Vendemiano, presieduta da Susanna Saccon. E proprio all'associazione sarà destinata parte del ricavato della vendita di copie di “Donne con lo zaino” nell'evento di Camino.

In particolare, chi partecipera' alla serata “Donne con lo zaino” sosterrà la costruzione di una scuola in un villaggio molto povero, nella campagna a pochi chilometri da Goma, capoluogo della provincia del Nord-Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. La scuola ospiterà le classi di bambini della scuola primaria, oltre ai corsi di taglio e cucito per giovani donne e a quelli di alfabetizzazione per ragazzi e adulti. La gestione sarà affidata ai Salesiani già presenti a Goma. Il Progetto Boscolac – questo il nome dell'iniziativa - contribuirà attraverso l’ educazione, la formazione e le opportunità di lavoro create, allo sviluppo dell’intera comunità locale.

E' possibile sostenere la realizzazione della scuola – il cosiddetto “Progetto Boscolac”- anche con una donazione a Costruisci un Sorriso, all''Iban IT65H0890461620009000016619 e via PayPal usando l'email costruisciunsorriso@gmail.com Info: www.costruisciunsorriso.it

