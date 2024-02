San Winelentino

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, la Tenuta Giol organizza un aperitivo a lume di candela presso la sua storica sede in Viale della Repubblica 1/6 a San Polo di Piave (TV). La cantina verrà esclusivamente aperta in orario serale, a partire dalle 18:00, per la degustazione di due vini, prodotti da Tenuta Giol e scelti appositamente per l’occasione, accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi. Durante la serata, sarà inoltre possibile esplorare la storica Bottaia, il suggestivo Granaio e le cripte di invecchiamento, dove maturano i vini che Tenuta Giol produce. Un'atmosfera romantica, vini di qualità e un viaggio tra i segreti della nostra cantina: una serata indimenticabile, perfetta per celebrare l'amore e la passione per il buon vino. PROGRAMMA: 18:00 apertura 18:30 inizio degustazione e visita 20:30 termine evento PREZZI: 25 euro a coppia (la quota comprende la degustazione di due vini biologici e vegani e un tagliere di salumi e formaggi per due persone). PARTECIPAZIONE SOLO SU PRENOTAZIONE: 3792342880 tramite Whatsapp info@giolitalia.it