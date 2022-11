San Zenone degli Ezzelini tra santuari, natura e scorci incantati

Intraprenderemo un viaggio alla scoperta dei colli di San Zenone degli Ezzelini, pittoresco borgo che prende il nome dal potente casato che segnò profondamente la storia del Veneto.



Una vera oasi naturalistica popolata da interessanti specie vegetali, in cui caprioli, tassi a volpi vivono indisturbati tra le praterie e il folto dei boschi.



Passo dopo passo raggiungeremo il colle Castellaro, dove un tempo sorgeva la fortezza ezzeliniana distrutta dalle milizie guelfe nel 1260. Oggi sulla sua cima si erge maestoso il Santuario della Madonna della Salute, oggetto di sentita devozione popolare.



Lungo il cammino non mancheranno racconti popolari e leggende che ancora oggi aleggiano tra questi colli.



Un luogo affascinante dove natura, arte, storia e cultura danno origine ad una realtà unica.



RITROVO: San Zenone degli Ezzelini (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 6,5 km

DIFFICOLTÀ: facile

DISLIVELLO: 200 m



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3UCXu2Y

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3UCXu2Y