“Sanità territoriale, servizi e opportunità”, questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Ulss 2 in collaborazione con il Comune di Conegliano che si terrà martedì 19 marzo, alle 18.00, al Convento di San Francesco in via De Amicis, 4. Ad affrontare il tema della sanità territoriale, illustrandone la situazione attuale e gli scenari futuri, saranno la Presidente della Quinta Commissione Regionale Sanità e Sociale, la consigliera Sonia Brescacin, e il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi. I saluti dell’Amministrazione Comunale di Conegliano saranno portati dal Sindaco, Fabio Chies.

“Un’importante occasione per i cittadini di Conegliano, dopo l’apprezzato incontro tenutosi a Treviso nel mese di gennaio, quella offerta dalla serata del prossimo 19 marzo, per conoscere i servizi, le opportunità e le prospettive che interessano la Sanità. Tra i temi che la dott.ssa Brescacin e io affronteremo, il monitoraggio continuo sulle liste d’attesa e sulle assunzioni di personale, per mantenere il buon livello dell’assistenza sanitaria pubblica che viene fornita al territorio”, il commento del direttore generale, Francesco Benazzi.