Sanremo come una volta al Circolo Musicale

Guardare il Festival di Sanremo in compagnia come una volta, ma con l’aggiunta dei commenti caustici e non polemici di illustri musicisti della nostra zona è la nuova proposta del Circolo Musicale. L’appuntamento, che si inserisce nel calendario dei ‘giovedì al Circolo’, è per giovedì 8 febbraio a partire dalle ore 20.40 presso l’Area del Circolo.

Per anni il Festival di Sanremo è stato un evento nazionale, un appuntamento annuale immancabile. Tutto il paese si riuniva davanti a un televisore, solitamente quello del bar, per guardare il festival in compagnia, commentando canzoni, abiti e parole dei propri beniamini. «Lo abbiamo chiamato ‘Sanremo come una volta’ - spiega Diego Astolfi, presidente del Circolo Musicale Tarzo – perché vorremmo ricreare quell';atmosfera di condivisione e convivialità che il festival riusciva a suscitare un tempo, aggiungendo però la straordinaria partecipazione di alcuni dei nostri maestri musicisti».

Tra i musicisti presenti alla serata di giovedì 8 febbraio, ci sarà Gianluca alias Jan Caberlotto, chitarrista e grafico creativo, membro del direttivo del Circolo Musicale Tarzo. Caberlotto lavora come designer, insegna musica, registra e produce musiche per il web nel suo project studio. Ad affiancare Jan Caberlotto nel ruolo di commentatore della serata, interverrà anche Eris Salvador, insegnante di canto e cantante di funk e rock.

‘Sanremo come una volta’ è un evento gratuito rivolto a tutti, sia grandi che piccini, e come sempre patrocinato dal Comune di Tarzo e dalla Banca Prealpi SanBiagio. Per informazioni e prenotazioni: 320 3753604.