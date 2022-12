La terza tappa di Autunno Musicale, festival diffuso, organizzato da Musincantus in collaborazione con il Comune di Treviso e le istituzioni culturali locali giunto alla quarta edizione, si pone in continuità con il convegno Civiltà musicale trevigiana. Il repertorio degli autori tra Settecento e Ottocento: le composizioni mariane degli autori trevigiani di cui si è approfondito domenica 4 dicembre al Museo Bailo di Treviso potranno essere ascoltate ed apprezzate durante il tradizionale Concerto dell’Immacolata – Virgo dicatum, giovedì 8 dicembre alle 16.00 nella Chiesa di Sant’Agnese di Treviso.

Proseguendo il lavoro di riscoperta e valorizzazione delle partiture sacre delle grandi famiglie di musicisti trevigiani, sarà presentata una selezione in prima esecuzione in tempi moderni di musiche dedicate alla Vergine Maria composte tra Settecento e Ottocento, eseguita dalla Schola Cantorum S. Daniele di Povegliano, diretta dal maestro Angelo Zanatta, e dall’organista Giovanni Feltrin con il soprano Maria Chiara Ardolino, i tenori Enrico Busia e Vincenzo Di Donato e il baritono Giovanni Tiralongo diretti da Riccardo Favero e accompagnati dall’Orchestra Oficina Musicum. Il concerto si concluderà con il celebre Salmo XVIII di Benedetto Marcello, per marcare la contrapposizione stilistica tra la scuola trevigiana e quella veneziana.

Ingresso gratuito con offerta responsabile.

L’appuntamento successivo. Mercoledì 14 dicembre alle 20.45 gran ritorno al Teatro Comunale Mario del Monaco con la ripresa del progetto “Nell’Olimpo di Beethoven”, dedicato ad Ernesto Pignatto e di durata quinquennale, firmato da Musincantus in collaborazione il Maestro Donato Renzetti e il percorso di cui è promotore Obiettivo orchestra della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e la Filarmonica TRT – Teatro Regio Torino. Saranno protagonisti il pianista di fama internazionale, stella della scuola italiana, Alessandro Taverna e il direttore d’orchestra Alessandro Cappelletto, miglior allievo dell’accademia di Donato Renzetti, già direttore del concerto inaugurale del restaurato Teatro Malibran a Venezia, che eseguiranno musiche di Salieri, Beethoven e Mozart. Il concerto di Treviso rappresenta la prima tappa di una tournée veneta che a seguire toccherà i teatri di Legnago (Verona) e Cortina d’Ampezzo (Belluno).

Il concerto “Nell’Olimpo di Beethoven” è a pagamento (biglietto intero 15,00/25,00 euro; ridotto 15,00/23,00 euro; under 26 10,00 euro).

Info e prenotazioni: musincantus.it