Santa Caterina, ecco il Bizaria Ensemble con "Pocket Vivaldi"

Prosegue con successo di pubblico Musei d’estate 2021, con l’appuntamento di giovedì 1 agosto, alle ore 21.00, al chiostro grande di Santa Caterina, dal titolo Pocket Vivaldi. Il prete rosso è appunto il protagonista del concerto seguito dal Bizaria Ensemble, che proporrà un repertorio incentrato sulle composizioni dedicate al traversiere accompagnato dagli archi. Anche in questa occasione, gli artisti proposti dal direttore artistico Federico Pupo sono tutti trevigiani: Giuliano Furlanetto, traversiere Giorgio Pavan, violino Stefano Favretto, violino Massimo Raccanelli, violoncello Francesco Bravo, cembalo.

Bizaria Baroque Ensemble nasce nel 1991 soprattutto per dare vita alla musica italiana e tedesca del diciottesimo secolo. Nei vari anni ha ottenuto, il primo premio (ensembles strumentali) al IX Concorso di Esecuzione Musicale “Città di Cento” (FE) e il terzo premio (primo non assegnato) al X Concorso Internazionale “G. B. Pergolesi” organizzato dall’Accademia Barocca di Roma.

È risultato vincitore della II edizione del “Gradus ad Parnassum” Concorso per gruppi cameristici organizzato dal Centro di Coordinamento Culturale della chiesa di S. Maria della Pietà (detta di Vivaldi) a Venezia; è stato selezionato per partecipare alla semifinale del “Van Wassenaer Concours” di L’Aia. Attualmente Bizaria Baroque Ensemble raccoglie e si avvale di musicisti di varie generazioni che hanno collaborato e suonano con i massimi esperti della musica antica Jordi Savall, Ton Koopman, Andrea Marcon, Chiara Banchini, Enrico Gatti, Sigiswald Kuijken, Michael Radulescu in compagini quali Venice Baroque Orchestra, Academia Montis Regalis, Il Teatro Armonico

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso assieme alla direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Tenuta 2Castelli, Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, Hausbrandt Caffè e PRO-GEST, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, la rassegna gode del patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso.

