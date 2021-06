A Santa Caterina arriva "Circondiamoci d’Arte": bambini e adulti insieme per creare capolavori

Dopo un anno di chiusure e lontananza forzata, Morocolor e Strategy Innovation riportano l’arte nelle piazze, per creare un momento di condivisione e collaborazione con Circondiamoci d’Arte, evento di arte diffusa pensato proprio per famiglie con bambini che si terrà domenica 20 Giugno contemporaneamente nelle città di Padova, Venezia, Mestre e Treviso.

Dettagli

L’evento è frutto di una collaborazione tra Morocolor Italia Spa, azienda produttrice di colori in Italia dal 1933 e l'Osservatorio “Business Model Innovation” di Strategy Innovation, spin-off di Università Ca’ Foscari Venezia che, tra i vari temi, si occupa anche di sostenibilità sociale.

Ripartire insieme

«Durante il primo lockdown ci siamo affacciati dai nostri balconi per comunicare un senso di solidarietà e di vicinanza gli uni agli altri, che ci ha permesso di affrontare i duri mesi successivi - spiega Marco Moro, presidente di Morocolor -. Durante la seconda chiusura invece le piazze si sono fatte teatro di scontri e di divisione. Pensiamo che sia importante, per ripartire insieme e costruire un futuro migliore per le nostre città, ritornare a un senso di collettività positivo e incoraggiante».

Chi può partecipare all'eveto

Potranno partecipare coppie formate da un adulto e un bambino tra i cinque e i dieci anni e appartenenti allo stesso nucleo famigliare (come precauzione da osservare in relazione all’emergenza COVID-19).

Un viaggio

Ogni coppia avrà a disposizione una tela, un cavalletto, una tavolozza con pennelli e una valigetta di colori a tempera PRIMO, made in Italy. Adulti e bambini lavoreranno insieme alla creazione di un’opera comune. I partecipanti saranno guidati in un viaggio straordinario da un artista: Anna Scovacricchi a Venezia, Barbara Jacopetti a Padova, Manuel Scano a Mestre e Mirko Artuso a Treviso..

Un'opera fatta dalle opere di tutti

Al termine dell’attività tutte le opere verranno unite per formarne una unica e collettiva. Ogni dipinto simboleggerà il contributo di ognuno per la propria comunità e l’opera finale mostrerà che insieme si compone un quadro ancora più bello. Ciascuna singola opera verrà poi restituita alla coppia che l’ha realizzata a partire dal 2022.

Dove

L’appuntamento è per il 20 giugno: a Padova al parco Milcovich, a Venezia al Parco di Villa Groggia, a Mestre al Centro Culturale Candiani e a Treviso al Museo di Santa Caterina.

Orari

L’evento prevede due turni: dalle 15 alle 16.15 e dalle 17 alle 18.15.

L’arrivo è richiesto almeno 30 minuti prima dell’inizio del proprio turno.

Inscrizione

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti.

Iscrizioni a questo link: https://linktr.ee/Circondiamocidarte

Info web

https://linktr.ee/Circondiamocidarte

https://www.facebook.com/coloriprimo/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...