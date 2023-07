Al Chiostro di Santa Caterina il concerto del Duo Alambic

Continua con successo la tradizionale rassegna musicale di Musei d’estate 2023, punto di riferimento delle manifestazioni che accompagnano l’estate trevigiana, promossa dal Comune di Treviso con la direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, PRO-GEST e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto e il patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso.

Il cartellone predisposto dal direttore artistico Federico Pupo propone, giovedì 20 luglio alle ore 21.00 il Duo Alambic, che prende il nome dalla prima composizione ad esso dedicata; la formazione nasce presso la Staatliche Hochschule für Musik di Trossingen nel 2012 e la sua particolarità timbrica sta proprio nell’accostamento di due strumenti apparentemente distanti come il violoncello di Nicolò Nigrelli e la fisarmonica di Margherita Berlanda: il risultato è un connubio sonoro ricco e malleabile, in grado di esplorare sia repertorio originale che antico.

Il programma della serata si collega idealmente alle tre precedenti dedicate alla musica antica e soprattutto a Johann Sebastian Bach: il Duo Alambic, infatti, presenta una inedita versione delle Sonate per viola da gamba di Bach interposte alla Fantasia del compositore e pianista ceco Ignaz Moscheles (1794-1870) sul Clavicembalo ben temperato di Bach. I lavori di Moscheles, tra i primi grandi ammiratori del compositore di Eisenach, disegnano con l’integrale delle Sonate di Bach un originale itinerario che, in un intreccio di immagini e sentimenti, lascia dialogare mondi e linguaggi. Insomma, per gli appassionati del grande compositore tedesco, un modo nuovo e fresco di riascoltare questo repertorio rivestito di luce nuova, attraverso un’originale trascrizione per violoncello e fisarmonica.

Giovedì 20 luglio, ore 21.00

DUO ALAMBIC

Margherita Berlanda, fisarmonica

Nicolò Nigrelli, violoncello

Il Duo Alambic nasce dalla collaborazione tra le classi Di Hans Maier e di Mario De Secondi presso la “Staatliche Hochschule für Musik, Trossingen” nel 2012. Si caratterizza sin dall’inizio per un’attività concertistica volta a proporre un repertorio che spazia dalla musica barocca alla musica contemporanea.

La particolarità timbrica della formazione sta proprio nell’accostamento di due strumenti apparentemente distanti come il violoncello e la fisarmonica: il risultato è un connubio sonoro ricco e malleabile, in grado di esplorare sia repertorio originale che antico.

Il Duo collabora stabilmente con compositori provenienti dal panorama della musica contemporanea e grazie al fortunato incontro con Gianluca Castelli nasce nel 2015 Alambic, primo pezzo dedicato alla formazione e che dà nome al Duo. (Première: Festival Contrasti; maggio 2015, Trento).

I meriti artistici di questa formazione cameristica sono stati riconosciuti non solo in concorsi internazionali (tra cui il I premio a “The World of Accordion di Castelfidardo 2013”, il II premio al “Concorso Internazionale di Musica Stresa 2018” e il III premio al “Premio Crescendo di Firenze 2018”) ma in particolare grazie alla presenza concertistica in Festival di rilievo quali Bel Circolo Bellunese (IT), Mendrisio Music Festival (CH), Festival Contrasti (IT), Musica al Tempio Festival (IT).

Lo Shanghai International Culture & Arts Institute promuove nel 2019 la prima tournée cinese del Duo Alambic (tra i palchi: Grand Theatre Ningbo, Kungmin Teather, Concert Hall Harbin, Development Area Grand Theatre Dalian e Concert Hall Yangzhou).

Tra le partecipazioni radiofoniche si ricorda il programma dedicato all’attività del Duo Alambic per “Rai Slovenia” nel 2017.

***

Biglietti: € 10,00

(€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle ore 20.30, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

Per informazioni:

MUSEI CIVICI DI TREVISO: 0422-658442 / 0422-544864

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA: 392 4519244

www.asolomusica.com