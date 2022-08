A Santa Caterina il concerto dei pianisti vincitori del Premio Brunelli

Giovedì 11 agosto, alle ore 21.00, Musei d’Estate ospiterà i giovanissimi vincitori del XI Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli, competizione riservata ai migliori diplomati nei conservatori italiani: per questa edizione il primo premio è stato assegnato ex aequo al friulano Alessandro Del Gobbo, diplomato al Conservatorio di Udine, ed alla giapponese Wakana Marlene Tanaka diplomata al Conservatorio di Castelfranco.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso assieme alla direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, PRO-GEST e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, Musei d’Estate 2022 gode del patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso. Alessandro Del Gobbo si è formato presso il Conservatorio Tomadini di Udine dove ha concluso il percorso di studi con il massimo dei voti, la lode e la Menzione Speciale sotto la guida dei Maestri Franca Bertoli e Luca Rasca. Ha conseguito il Diploma Master ad indirizzo concertistico dell’Accademia del Ridotto di Stradella con il Maestro Aquiles delle Vigne e la Certificazione LTCL con distinzione dal Trinity College di Londra.

Nel percorso di perfezionamento ha frequentato masterclasses con le pianiste Antoinette van Zabner, Elisabeth Aigner-Monarth, Irene Russo, Borislava Taneva, Natacha Kudritskaya e con i Maestri Alessandro Taverna, Lukas Michel, Pierluigi Camicia, Ferdinando Mussutto, Maurizio Baglini, Davide Cabassi, Andrej Jasinski, Daniel Rivera e Massimiliano Damerini. Si è esibito sia in recital solistici che nel format della conferenza-concerto in teatri come il Verdi di Pordenone, il Palamostre di Udine, il Mancinelli di Orvieto, l’Auditorium Rosai di Firenze, e nelle sale del Palazzo Veneziano di Malborghetto, del Palazzo Isimbardi di Stradella, dell’Accademia Pianistica Ricci di Udine. Ha suonato con l’orchestra di Padova e del Veneto nell’ambito delle “Settimane musicali al Teatro Olimpico” di Vicenza. Inoltre ha partecipato alle rassegne "Piano Live" di Torino, Piano City Milano, Piano City Pordenone, “Filosofia in città” e Festival “Nei suoni dei luoghi” a Udine, e “TwoPianos - Three Cities” a Vienna. All’estero ha suonato anche alla Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo, alla Peterskirche di Vienna e all’Universität für darstellende Kunst in una serie di concerti a Vienna e sul territorio austriaco.

È stato premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali. E’ risultato vincitore del XI Concorso Pianistico Premio Lamberto Brunelli di Vicenza e della XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti a Firenze, ha conseguito il quarto premio alla XXXVI edizione del Premio Venezia al Teatro la Fenice, ha vinto il primo premio assoluto della “Siena First International piano competition”, si è aggiudicato il primo premio alla Prof. Dichler Competition a Vienna, è risultato semifinalista alla 30° Roma International Piano Competition - Premio “Chopin”, ha conseguito il terzo posto nella XXXIII edizione del Premio "Lilian Caraian" di Trieste, ed ha vinto la borsa di studio del 20° Concorso Internazionale Pianistico "Maria Giubilei" di Sansepolcro, si è classificato secondo nel “XXIV GrandPrix Lions” di Rijeka (Croatia), terzo nella XXXI edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” e ha vinto la borsa di studio del Concorso “Luigi Mari”. E’ stato selezionato per la realizzazione di un CD, che sarà pubblicato nel 2022, dal titolo "Tombeau, machine à explorer le temps pour piano", nell'ambito del bando DV Young Sounds della Da Vinci Publishing di Osaka.

Wakana Marlene Tanaka, pianista giapponese nata a Evanston, Illinois negli Stati Uniti e cresciuta a Tokyo, inizia lo studio del pianoforte a sei anni con Yoshiko Zushi. Ha avuto anche la guida di Kazuko Jankowsky e Masami Tokunaga. Dopo essersi diplomata presso la Toho Gakuen School of Music a Tokyo studiando con Hiroe Arai e Kei Itoh nel 2018, ha conseguito il diploma accademico di secondo livello con massimo dei voti, la lode e la Menzione d’Onore presso il Conservatorio di Musica “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto sotto la guida di Massimiliano Ferrati nel 2021. Attualmente si perfeziona col Maestro Ferrati presso lo stesso Conservatorio. Si è esibita in diverse sale da concerto come KlavierHaus di New York, Villa Rina a Cittadella, Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, Palazzo Catucci a Collescipoli, Santuario Madonna del Monte Gianico a Brescia, Kusunoki Hall a Tokyo, Wien Hall a Tokyo e Seijo Hall a Tokyo tra gli altri e si è esibita solista nel concerto per pianoforte e orchestra con la Circle Symphony Orchestra al Cittadella International Music Festival and Masterclass nel 2019.

È vincitrice del 11º Premio Lamberto Brunelli 2022 durante il quale ha eseguito il concerto per pianoforte e orchestra con l’Orchestra di Padova e del Veneto al Teatro Olimpico di Vicenza. Nel 2021 ha ottenuto il primo premio assoluto al 14º Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Piove di Sacco grazie alla quale ha avuto l’occasione dell’intervista sulla Radio MCA (Musica con le Ali) e al 38º Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa. È stata premiata in vari altri concorsi nazionali ed internazionali in Italia, Giappone, Polonia, Finlandia e Spagna.

***

Biglietti: € 10,00

(€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle 20.00, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

