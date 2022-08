A Santa Caterina il concerto "Omaggio a Regina Resnik"

Gran finale giovedì 19 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro Grande di Santa Caterina, della rassegna Musei d'Estate 2022, il ciclo concertistico promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso assieme alla direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Bellussi Spumanti, Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia e PRO-GEST, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto e il patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso. Omaggio a Regina Resnik, è il titolo del concerto dedicato alla grande cantante americana scomparsa 9 anni fa. Resnik, ‘regina’ indiscussa dei palcoscenici internazionali, si dedicò per oltre vent’anni all’insegnamento stabilendo con Treviso ed il Teatro Comunale un rapporto speciale e privilegiato, formando e preparando tanti giovani cantanti al loro debutto sulla scena.

Regina Resnik, infatti, spese molti anni della sua vita all’insegnamento del canto, in una città come Treviso dove l’attenzione alle giovani carriere ha trovato sviluppo con progetti internazionali quali il Concorso Internazionale per Giovani Cantanti “Toti dal Monte”, “La Bottega” di Peter Maag, l’“Eurobottega”.

La ricorda Maurizio Jacobi: “ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo ed è stata diretta sia in ruoli di soprano che in quelli di mezzo soprano dai più grandi Direttori d’Orchestra; la prima cantante ebrea a interpretare Wagner a Baireuth subito dopo la guerra; insomma, un personaggio storico e una Diva, ma sempre con i piedi per terra, umanamente disponibile e che amava condividere la sua esperienza come donna, come cantante e come insegnante. Quest’anno, il suo ricordo assume un aspetto particolarmente attuale, per ragioni parzialmente diverse dal solito poichè Regina era di origine ucraina; la sua famiglia era fuggita in America da quel Paese, anche oggi così martoriato, a causa dei pogrom antisemiti russi”.

Sul palco il soprano Lyaila Alamanova ed il tenore Sultan Bakytzhan – solisti dell’ Accademia d’Arte Lirica Osimo, accompagnati al pianoforte dal pianista trevigiano Paolo Polon, eseguiranno celebri arie di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Charles Gounod e Franz Léhar.

Biglietti: € 10,00 (€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle 20.00, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

Per informazioni:

MUSEI CIVICI DI TREVISO: 0422-658442 / 0422-544864

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA: 392 4519244

www.asolomusica.com