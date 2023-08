A Santa Caterina il concerto "La Sonata tra le Epoche"

Si conclude, giovedì 17 agosto alle ore 21.00, la fortunata rassegna Musei d’estate 2023, punto di riferimento nel cartellone delle manifestazioni che accompagnano l’estate trevigiana, promossa dal Comune di Treviso con la direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, PRO-GEST e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto e il patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso.

Il cartellone predisposto dal direttore artistico Federico Pupo, si chiuderà con un concerto di Jakob Aumiller, vincitore del Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli, giunto alla sua 12a edizione e che in passato ha laureato giovani promesse pianistiche che, in seguito, hanno intrapreso una bellissima carriera concertistica: fra gli altri, ricordiamo Elia Cecino ed Elena Nefedova, vincitori anche del Premio Venezia.

Jakob Aumiller nasce a Monaco di Baviera nel 2001 e comincia a dedicarsi allo studio del pianoforte all’età di cinque anni. Dal novembre del 2019 è studente al Conservatorio di Musica F.A. Bonporti col Maestro Massimiliano Mainolfi. Partecipa a numerose master class con Maestri tra i quali Alexander Kobrin, Roberto Capello, Pasquale Iannone e Wolfgang Manz nonché al Summit Music Festival di New York con i Maestri Pavel Nersessian, Efrem Briskin, Phillip Kawin e Vadim Monastirsky.

Aumiller è vincitore di numerosi premi di concorsi nazionali ed internazionali: riceve diverse volte il primo premio con il massimo dei voti al concorso nazionale ‘Jugend musiziert’; nel 2012 vince il primo premio al concorso pianistico internazionale per sei o otto mani di Martkoberdorf, Germania. Nel 2015 vince il secondo premio al concorso “Carl Bechstein” per pianoforte e violino di Braunschweig, Germania. Nel 2019 vince il primo premio al concorso internazionale “Concerto Competition” di New York. Nel 2021 vince il primo premio al concorso “Grand Prix – Italia Musica Giovane” e il primo premio al concorso “Città di Piove di Sacco”. Nel 2022 vince il primo premio al concorso “Giulio Rospigliosi” e il primo premio assoluto nel concorso internazionale “Ischia”e nel 2023 il primo premio al concorso “Lamberto Brunelli” di Vicenza.

GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Jakob Aumiller, pianoforte

vincitore XII Concorso Pianistico Nazionale

Premio Lamberto Brunelli

La Sonata tra le Epoche

Alexandr Skrjabin Sonata n. 5 op. 53

Ludwig van Beethoven Sonata n. 21 op. 53 (Waldstein)

Franz Liszt Dante Sonata

***

Biglietti: € 10,00

(€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle ore 20.30, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

Per informazioni:

MUSEI CIVICI DI TREVISO: 0422-658442 / 0422-544864

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA: 392 4519244

www.asolomusica.com