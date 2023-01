Fiera benessere & bio a Santa Lucia di Piave

L’appuntamento del Triveneto per il Benessere & Bio è nella splendida location delle filande a Santa Lucia di Piave (TV).



Oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia, e non solo, saranno presenti alla manifestazione, presentando al meglio una notevole varietà di prodotti, arti ed artigianato, per regalare al pubblico una visione quanto mai, prima d’ora, completa e strutturata.



Professionisti capaci e consapevoli che hanno dedicato la propria vita al meraviglioso viaggio nel benessere, nell’autentico ed in tutto ciò che ci avvicina alla natura.



Prodotti biologici, artigianali, stili di vita, sono i “mai più senza”, per tutti coloro che hanno deciso di vivere seguendo questa filosofia di vita.



Dagli alimenti e spezie alla cosmesi biologica/naturale, dagli accessori ecosostenibili ai tessuti naturali, dalle arti orientali a quelle europee, dalla manualistica alle scuole, la tre giorni dedicata al benessere e biologico è l’appuntamento imperdibile per tutti gli interessati del settore.



Laboratorio e lezioni, saranno svolti durante la manifestazione, per regalare ai visitatori una visione chiara e diretta su varie tematiche, con la possibilità di confrontarsi su vari settori e stili di vita.



Tante novità, non solo espositive, ma anche servizi per i visitatori, un ampio parcheggio gratuito e laboratori.



Orari di apertura al pubblico:

Venerdì: 15:00 - 20:00

Sabato: 10:00 - 20:00

Domenica: 10:00 - 19:00





Bambini gratis fino ai 10 anni