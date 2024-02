Santa Maria in Colle e i suoi dintorni. I beni comuni della storia e della memoria

Incontro con lo storico Lucio De Bortoli



Ingresso libero, prenotazione consigliata: 3454813756 o prenotazioni@combinazionifestival.it



“Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi sconosciute, incomunicabili tra loro.” (Italo Calvino, “Le città invisibili. Le città e la memoria”)



Nell’ambito del progetto “Un cimitero da vivere” sulla rigenerazione del vecchio cimitero di Montebelluna, prende avvio una serie di appuntamenti per conoscere le caratteristiche culturali e paesaggistiche che rendono l’area di Santa Maria in Colle il cuore antico della città, ancor oggi amato e frequentato dalla popolazione. E per immaginarne le prospettive future.



Nel primo appuntamento, dedicato alla storia, Santa Maria in Colle verrà considerata come bene comune della storia e della memoria del territorio. Gli originali e “frantumati” percorsi storici di una comunità che ha vissuto riprese e interruzioni hanno prodotto, in particolare durante la “grande trasformazione” dei decenni del secondo dopoguerra, con i loro straordinari impulsi costruttivi, una perdita evidente di consapevolezza storica, a tal punto da eleggere la definizione di “Montebelluna senza storia” a luogo comune diffuso nello sguardo degli altri e persino nei nostri.



Con questo incontro Lucio De Bortoli intende ricomporre la frattura tra un recuperabile percorso storico e stratificato e una contemporaneità irrelata. Si tratta di un’azione paziente e di lungo periodo, ma in ogni processo vi sono delle tappe qualificanti, dei momenti di svolta.