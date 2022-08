Rassegna estiva “…sarà la musica che gira intorno…” - 2^ edizione

Indirizzo non disponibile

Proseguono gli eventi della rassegna musicale estiva “...sarà la musica che gira intorno...” giunta alla sua 2^ edizione. Dopo i concerti di Campocroce, Zerman e Bonisiolo, domani sera, giovedì 11 agosto, alle ore 21, è la volta del Quartiere di Mazzocco dove, nel piazzale della chiesa, si esibiranno i moglianesi Aster Project con il loro spettacolo “Storie dal Rock”.

La quinta ed ultima data in calendario è prevista per giovedì 1° settembre, sempre alle 21, a Marocco, con i Classici Latinoamericani Liss Amado. L’Amministrazione Comunale continua così a dimostrarsi attenta nell’organizzazione di eventi che contribuiscano a mantenere vive tutte le Frazioni e non coinvolgano solamente il centro storico. La rassegna è stata infatti molto apprezzata dai cittadini, che hanno affollato le prime tre piazze. I concerti sono organizzati dagli Amici della Musica “Toti Dal Monte”, con la collaborazione delle Associazioni di Quartiere.