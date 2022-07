Sara Righetto & Alessandro Pasqual Duo | Col Sandago Susegana

Ultimo degli appuntamenti organizzati da Cantina Col Sandago di Susegana ogni venerdì dal titolo "Aperitivi al tramonto", degustazioni di vini con musica ad ingresso gratuito. Gli apertivi si tengono all'aperto nel giardino allestito dalle ore 19.00 alle ore 21.30



L’ultima serata, venerdì 15 luglio organizzata in collaborazione con Luisa Trevisi – Idee che danno spettacolo, sarà accompagnata in musica dal Duo formato da Sara Righetto & Alessandro Pasqual.



Sara Righetto – voce / Alessandro Pasqual - chitarra & loops

La libertà di interpretazione intesa nel senso più esteso del termine è la caratteristica principale del progetto che Sara Righetto e Alessandro Pasqual, suonando interamente dal vivo, portano avanti da oltre dieci anni. Il motore principale è lo scambio reciproco di idee ed emozioni che si trasformano in tempo reale in strade da percorrere.

Una grande occasione per abbandonarsi alla vera creatività musicale: affrontando salite, docili discese, momenti di quiete e slanci ritmici, il duo propone una rilettura di brani del repertorio Italiano, Jazz e Pop in cui niente è dato per scontato se non la passione di cantare e suonare dei due musicisti.



L’evento si terrà anche in caso di maltempo. Per maggiori informazioni: www.colsandago.it - info@colsandago.it - telefono 043864468.

