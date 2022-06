A Sarmede l'incontro con Luca De Biase, Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue

iunge a conclusione a Sarmede, giovedì 30 giugno e venerdì primo luglio, il ciclo di incontri “Mondo, sii, e buono”, ideato in collaborazione fra il Comitato per il Centenario della nascita di Andrea Zanzotto e la Fondazione Pordenonelegge.it, ispirato al verso : “Mondo, sii, e buono” del grande poeta veneto (La beltà, 1968). Un progetto di Dialoghi “oltre il centenario” di Andrea Zanzotto, nei suoi luoghi e nel suo ricordo. I riflettori si spostano adesso sulla celebre “Casa della Fantasia” di Sarmede, (via G. Marconi n.2), dove giovedì 30 giugno, alle 10.00, Luca De Biase presenta un libro di recentissima uscita, Eppur s'innova. Viaggio alla ricerca del modello italiano, edito in questo giugno da Luiss University Press. La parola innovazione è al centro del dibattito attuale su cultura, società, economia e tecnologia. Viene ripetuta come uno slogan, fatta schioccare come una frusta sulla schiena degli scettici, esaltata come simbolo di un presente gravido di futuro e universalità. L'innovazione è diventata il metro di misura della vitalità e vivibilità di città, regioni e nazioni, per non parlare di imprese e governi. Accade però di rado che si provi a ragionare su radici e significato dell'innovazione, sul suo stretto legame con teorie del cambiamento storico in contrasto tra loro, sui vari profili che assume nei diversi contesti locali, in parole povere, sulla sua complessità. "Eppur s'innova" di Luca De Biase cerca di trattare il tema con approccio articolato e non monolitico. Luca de Biase ha fondato Nòva Il Sole 24 Ore, ed è docente di Knowledge Management all’università di Pisa e di Cittadinanza Digitale all'Università di Modena e Reggio Emilia.

Venerdì primo luglio, alle 10 sempre nella Casa della Fantasia, Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue presenteranno Missione Democrazia (Garzanti), rivolto ai più giovani, un libro che aiuta bambine e bambini a entrare nella nostra Costituzione, a ricordarla quando saranno diventati adulti e, si spera, ad applicarla più facilmente durante tutta la loro esistenza. Prenotazioni tel: 0438 959582 e info@fondazionezavrel.it. Le due pubblicazioni saranno al centro anche dell’incontro di giovedì 30 giugno, dalle 18.30 a Villa Barberina, promosso in collaborazione con Nino Franco Spumanti, Valdobbiadene (su invito). Gli autori di questa due giorni, insieme ai protagonisti del ciclo di incontri che avevano fatto tappa le scorse settimane, Gianni Cuperlo e Marzio Breda, rinnovano il loro appuntamento al pubblico e ai lettori in occasione della 23^ edizione di pordenonelegge, dal 14 al 18 settembre. In collaborazione con Fondazione Zavrel nelle due giornate del 30 giugno e primo luglio sarà possibile visitare il Museo Zavrel dalle ore 11.00.

Faranno da prezioso sfondo ai dialoghi con gli autori i luoghi di un’area unica per il suo paesaggio, la sua storia, il suo patrimonio e la sua tradizione di cultura e gusto: le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, diventate nel 2019 Patrimonio mondiale dell’Unesco. In esclusiva per la rassegna di incontri “Mondo, sii, e buono”, molte storiche dimore del territorio si apriranno al pubblico: da Valdobbiadene a Vittorio Veneto passando per Pieve di Soligo, ma anche nei luoghi dell'infanzia di Zanzotto verso Santo Stefano di Cadore. E proprio a Pieve di Soligo sarà possibile visitare la Casa di Andrea Zanzotto, previa prenotazione a partire da metà luglio con info in andreazanzotto.it