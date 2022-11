Al Teatro Auditorium lo spettacolo “Prof. posso andare in bagno?” di Enrico Galiano e Pablo Perissinotto

E se fosse possibile imparare ridendo?

E se fosse possibile imparare emozionandosi?

Ma soprattutto, se fosse possibile imparare perché qualcuno ti ascolta e prova a capirti?

Sembra una favola, e Sarmede di favole ne sa qualcosa. Questa volta invece non si tratterà solo di racconti fantastici, ma di rivisitare una giornata scolastica sotto forma di spettacolo teatrale. Sabato 12 novembre ore 20.45 presso il Teatro Auditorium della Pro Loco di Sarmede, si terrà lo spettacolo “Prof. posso andare in bagno?” di Enrico Galiano e Pablo Perissinotto.

La serata, organizzata dal Comitato di Biblioteca in collaborazione con la Pro Loco di Sarmede, porterà in scena una normale giornata di scuola…come dovrebbe essere. Storia, letteratura e matematica vengono spiegate dal prof. Enrico Galiano attraverso racconti, emozioni ed entusiasmanti momenti musicali. “Dobbiamo avvicinarci ai ragazzi, ascoltare le loro necessità, cercare di capire quali siano le loro predisposizioni ed aiutarli a fiorire. I giovani, hanno dimostrato molto in questi ultimi due anni, hanno avuto anche molto da insegnare a noi adulti.

Sta a noi ora, fornirgli tutti gli strumenti necessari per conoscere meglio se stessi, al fine di sviluppare le loro attitudini perché possano crescere, studiare ed imparare senza avere alcuna paura. Questo è solo il primo passo che come Comitato vorremo compiere nel sostenere i nostri ragazzi e la scuola, pensiamo infatti di attivare (parallelamente ai nostri consueti appuntamenti di laboratori, letture e reading-dog) corsi gratuiti per educatori ed insegnanti - sviluppati da professionisti- che portino ad utilizzare la lettura come mezzo di divulgazione e crescita, non solo per trattare materie scolastiche, ma anche temi di attualità.” riferisce l’Assessore Giulia Betyo. “Io e il Comitato ringraziamo la Pro Loco di Sarmede per il supporto nell’organizzazione di questo evento e per la continua collaborazione che sta dando vita a svariati progetti per i ragazzi e le loro famiglie. Ringraziamo inoltre Banca Prealpi SanBiagio per il loro contributo finalizzato alla realizzazione dello spettacolo".

La serata ha come ulteriore scopo il sostegno a “Still I Rise” organizzazione fondata da Nicolò Govoni, che costruendo scuole in Paesi oltraggiati dalla guerra, porta istruzione e un po’ di normalità ai bambini nelle zone del Mondo quali Grecia, Turchia, Siria e Kenya.

La serata è aperta al pubblico, l’ingresso è gratuito previa iscrizione:

biblioteca@comune.sarmede.tv.it

0438582741