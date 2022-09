"Sartor par femene": commedia dialettale da G. Feydeau

Vi aspettiamo sabato 01 ottobre alle ore 21 per la terza serata della rassegna autunnale OLTRE LA MASCHERA con la divertente commedia "SARTOR PAR FEMENE" della Compagnia Stabile del Leonardo per la regia di Maurizio Damian.



SINOSSI

Libera trasposizione di " Tailleur pour dames ", commedia scritta nel 1888 da G. Feydeau. Fedele alla tradizione del vaudeville, e? animata da un oliatissimo intreccio alimentato da continui scambi di persone, frenetiche entrate e uscite e peripezie complicate da mille contrattempi. Al centro di tutto stanno le tribolazioni e i disinganni della coppia, che solo nel finale ritrova una parvenza di armonia. I personaggi sono ai limiti dello stereotipo, quasi maschere della commedia dell'arte: lui, lei, l'altra o le altre, il tonto, il presunto furbo, l'ingenua, la suocera impicciona. Tutti mossi da impulsi elementari quali il piacere, il denaro e poco altro. Appare naturale accostare la vicenda a " Signore e Signori " di P. Germi, del 1966. Identica l'ambientazione a Treviso, con i personag- gi che rispecchiano i caratteri originari dei protagonisti di Feydeau ma si adattano per situazioni e linguaggio al mondo provinciale della Treviso degli anni '60. L' adozio- ne del dialetto come strumento espressivo di molti perso- naggi consente allo spettatore di sentirsi coinvolto, e travolto, da una vicenda rappresentativa di una societa? che almeno in parte e? ancora presente ai giorni nostri.





INFORMAZIONI

Biglietto intero: 10 €

Biglietto ridotto: 5 €

(bambini fino ai 12 anni e senior +65)



Per info, prenotazioni o prevendite: info@strebenteatro.it oppure 392 1953869