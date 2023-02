Savana Funk feat. Willie Peyote @New Age

Venerdì 31 marzo

New Age Club

Savana Funk feat. Willie Peyote

Biglietti disponibili su:

• Ticketone: ticketsms.it/it/event/O416y8p5

• Ticketsms: https://ticketone.it/.../savana-funk-feat-willie-peyote.../

Per la prima volta in tour insieme: Savana Funk e Willie Peyote condividono l’amore per il groove, l’attenzione ai temi sociali e la certezza di esibizioni esplosive. Un live che vedrà il meglio di entrambi i repertori fondersi in modo sorprendente: afrobeat e barre sabaude, groove cattivi e melodie arabeggianti. Un viaggio che nasce con quella flava old-school, oggi necessaria piu che mai, e approda al groove tribale che fa da collante a canzoni e riff senza nazionalità.

“La terra brucia mentre il fiume straripa”

New Age club

via Tintoretto, 14 • Roncade (Tv)

www.newageclub.it