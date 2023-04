Scatto fotografico digitale – Corso base

Per iscrizioni contattateci al

3426723680

oppure associazioneculturaleanima@gmail.com

Affrettatevi sono disponibili solo pochi posti

Le più complesse tecniche digitali verranno portate a livello elementare sotto la guida di un

esperto, che ha pubblicato ben cinque libri con importanti editori e ha formato una generazione

di insegnanti di fotografia e video.

Solo le nozioni tecniche indispensabili verranno suggerite, provate, verificate per ottenere foto

migliori già dai primi scatti.

PROGRAMMA

(variazioni sono possibili in base a specifiche esigenze degli iscritti o degli organizzatori)

Venerdì 21 e 28 aprile h 20/22.30 (check-in del primo giorno dalle ore 19.30)

• Tipi di fotocamera: compatta, reflex, mirrorless

• come cambia un ritratto fotografato con smartphone, fotocamera compatta e tele reflex

• uso pratico dei diversi obiettivi e importanza della lunghezza focale equivalente

• WB – bilanciamento del bianco, il trucco per controllare gli errori di colore

• diaframma, otturatore e sensibilità ISO

• come funziona l’esposimetro in automatico e manuale

• autofocus, messa a fuoco manuale e profondità di campo, nel ritratto e in macrofotografia

• architettura e paesaggio: suggerimenti e trucchi del mestiere

• fotografare in esterno con luce naturale

• riprese in interni, cavalletto, uso del flash e luci artificiali



Sabato 29 aprile h 9.30-16.30 (6 ore + 1 pausa pranzo)

Uscita di ripresa con PRANZO AL SACCO – Portarsi da casa il necessario!

• Esploriamo la villa e il parco in esterni, luce naturale e luce mista

• prove di luci artificiali in interni

Venerdì 5 e 12 maggio h 20/22.30

• Analisi dei risultati grezzi

• imparare a vedere per migliorare

• i programmi gratuiti per elaborare le immagini e le migliori alternative a pagamento

• prove pratiche di post produzione a turno

• valutazione finale dei lavori prodotti.



DURATA: 16 ore

DOVE: villa Pontello, via Luigi Pontello, 27 – Crocetta del Montello (TV)

QUANDO: tra 21 aprile e 12 maggio 2023

QUANTI: min 6 max 12 iscritti

COSA SERVE: chi vuole può portare qualsiasi fotocamera digitale (no smartphone, please!) e

una USB DRIVE (pennetta) per condividere e salvare gli elaborati digitali.

A turno può essere usato il corredo digitale del docente, con un ampio set di obiettivi e

accessori.

Utile anche un bloc notes per gli appunti.

COSTO: 150 € (+ eventuale tessera Anima)

ISCRIZIONE: Michael 342/6723680 (Whatsapp)

DOCENTE: Gabriele Coassin premiato veterano della fotografia e videomaking tradizionale e

digitale, esperto di media-education, da sempre condivide la sua esperienza in ambito



laboratori individuali o di gruppo, con la possibilità di provare attrezzature altrimenti inaccessibili.