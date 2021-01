"Scegli di scegliere": serate di orientamento alla scelta post maturità

La Segreteria del gruppo Per Asolo - Movimento Civico, di cui è espressione l'attuale Amministrazione comunale, presenta “Scegli di scegliere”, due serate per aiutare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nella scelta del proprio percorso dopo l’esame di maturità.



La prima serata, che avrà luogo martedì 26 gennaio alle 20.30, in diretta streaming sulle pagine FB e YouTube del Movimento, sarà un dialogo tra il dott. Giuseppe Scarabello (Psicoterapeuta e formatore) e Riccardo De Luchi (Segreteria Movimento Per Asolo). L’obiettivo della serata sarà quello di affrontare il tema della “scelta post-maturità” a 360° cercando di sfatare miti, magari suggeriti proprio dai partecipanti, e fornire ai partecipanti degli strumenti per poter scegliere consapevolmente il loro futuro.



La seconda serata, che si svolgerà venerdì 12 febbraio alle 20.30, su prenotazione (al link https://bit.ly/scegli-di-scegliere), permetterà ai partecipanti di confrontarsi con degli studenti universitari e non, già al termine del loro percorso. In particolare, i relatori, dopo una breve presentazione del loro percorso di studi, saranno disponibili a rispondere ad ogni domanda dei ragazzi sia sul proprio percorso accademico sia sulla vita universitaria in generale.

"Inoltre, questa è l'occasione per chiedere ai ragazzi universitari come sia e come stiano vivendo in questo momento il mondo universitario, un mondo del quale abbiamo poche informazioni visto che l'attenzione è solitamente incentrata sulle scuole di altri gradi" conclude l'Assessore. "Questa è la prima iniziativa del 2021 del nostro gruppo di segreteria - afferma il segretario del Movimento Enrico Ceccato - un primo traguardo concreto raggiunto tutti insieme grazie al lavoro di squadra, ritrovandosi periodicamente (seppur in videoconferenza) mettendo a disposizione il proprio tempo e condividendo idee con l'intenzione di continuare a proporre iniziative rivolte al beneficio dei cittadini e della comunità".