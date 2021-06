Webinar Gratuito Informativo dei Ministri Volontari.





A differenza di quanto avveniva in passato, quando la famiglia rappresentava le solide fondamenta su cui veniva edificato tutto il resto, oggi nel suo sgretolamento risiede la causa di molti dei problemi sociali. Benché il numero dei matrimoni continui a essere superiore a quello dei divorzi, questo divario va rapidamente assottigliandosi. Il matrimonio è un’istituzione sulla via del fallimento.



L. Ron Hubbard scrisse molti testi che trattavano delle relazioni interpersonali e sono molti quelli riferibili a questa, che è la più intima fra le relazioni. In questo corso e relativo opuscolo, scoprirete metodi su come far andare bene un matrimonio, le ragioni che lo fanno fallire, come stabilire se una coppia è ben assortita e come salvare un matrimonio alla deriva.



Nonostante le riviste abbondino di consigli da parte degli psicologi “che danno opinioni”, in realtà le cose sono andate solo peggiorando. Quelle che vi presentiamo qui di seguito sono soluzioni concrete, soluzioni che funzionano e che si possono mettere in pratica per migliorare qualsiasi legame.



Lo stress e la tensione che la vita impone a un matrimonio possono mettere a dura prova anche la relazione più affettuosa. È però possibile rimettere in sesto un matrimonio, persino quando sembra che abbia oltrepassato il punto di non ritorno.



I Ministri Volontari per questo hanno deciso di organizzare il webinar gratuito intitolato “Come Scegliere il Partner Perfetto?” che si terrà Martedì 8 Giugno alle ore 20:30.



Il webinar si terrà attraverso la piattaforma ZOOM e verrà tenuto dal Ministro Volontario Angelo Polverini.



Per maggiori informazioni scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com.