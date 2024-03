Appuntamento con la scienza - Al Pio X arriva Giacomo Moro Mauretto

Nuovo appuntamento culturale in programma al Collegio Vescovile Pio X, aperto agli studenti e alla cittadinanza. Questa volta, il format Pio, Pensieri, incontri, opinioni, mette in calendario un incontro a tema scientifico, sulla storia dell’evoluzione umana.

Martedì 26 marzo, alle 17, in sala Pio X, interverrà Giacomo Moro Mauretto, laureato in Biologia all’università di Padova, divulgatore scientifico e creatore del canale Youtube “Entropy for Life”.

La teoria dell’evoluzione, uno dei temi più affascinanti della biologia, si propone di spiegare il meccanismo attraverso il quale, dalle prime forme di vita comparse sulla terra miliardi di anni fa, si sia sviluppata la moltitudine di organismi che oggi popolano il nostro pianeta.

Nel corso degli anni, un numero sempre maggiore di nuove evidenze scientifiche, derivanti anche dal moderno studio del “Dna antico”, ha rivelato aspetti inattesi, se non impensabili, sull’evoluzione e in particolare sull’evoluzione umana. Come spesso accade nella scienza, le recenti scoperte, oltre a fornire qualche risposta, hanno sollevato nuove domande sulla nostra storia evolutiva. Partendo da questi presupposti, il professor Moro Mauretto proverà a rispondere alla domanda: “Quando siamo diventati umani?”.

Ingresso libero e gratuito dall’accesso principale del Collegio in Borgo Cavour 40. Per informazioni 0422 411725 – informazioni@collegiopiox.it.