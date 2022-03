Scopri i colli veneti a San Pietro di Feletto

In occasione della prima Giornata Regionale per i Colli Veneti, la Proloco di San Pietro di Feletto TV parteciperà con 2 eventi. “Parole in un bicchiere” la rassegna letteraria itinerante parteciperà con la presentazione del libro “Microcosmi e paesaggi” di Carlo Rubini che ce ne parlerà insieme a Miro Graziotin. La Proloco di San Pietro di Feletto ha poi organizzato la “Passeggiata sul sentiero del Papa” che porterà i partecipanti a scoprire i luoghi descritti nel libro.