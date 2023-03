Scozia e Regioni d’Europa, weekend tra artigianato e mercatini

Una delegazione della Scozia sarà presente a Castelfranco Veneto durante l'evento Regioni d'Europa, manifestazione che ha riscosso un grandissimo successo nelle precedenti edizione della cittadina veneta.

Appuntamento quindi con circa ottanta botteghe di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee: dall’Austria alla Francia, dalla Spagna al Belgio, dalla Germania alla Polonia fino all’Irlanda e all’Ungheria, senza dimenticare le tradizioni italiane. Una carovana che attraverserà nei prossimi mesi tutto il Nord Italia, portando nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione degli espositori internazionali. La Scozia promette anche quest’anno di essere una delle protagoniste dell’evento, offrendo ai tanti visitatori una parte della cultura di quel territorio.

Nell’area allestita troveranno i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e Harris Tweed, la lana delle ebridi conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità. Tutto il necessario per trascorre delle ore di relax e ascoltare la musica delle cornamuse o provare qualche passo di danza scozzese nella splendida cornice del centro storico, dove per un attimo sembrerà di essere nel nord della Gran Bretagna. L’evento ad ingresso gratuito avrà inizio a partire dalle ore 16 di venerdì e terminerà domenica sera a mezzanotte.