Lo scrigno del pittore: laboratorio per bambini

Bambini a raccolta! Non c’è tempo di annoiarsi durante le vacanze di Natale, e questo perché ci siamo noi del Museo di Asolo! Siete tutti invitati al nostro laboratorio Lo scrigno del pittore, dove scoprirete trucchi e segreti di un bellissimo e antichissimo lavoro… quello dell’artista! La fantasia a briglia sciolta dunque per questo coloratissimo laboratorio natalizio!



Il Museo Civico di Asolo presenta la nuova edizione di ?????? ?? ?????: dal 19 dicembre al 6 gennaio tante attività per tutte le età! Ecco il calendario completo:

??? ?????

domenica 19/12 alle 11 Asolo medievale (visita guidata)

domenica 26/12 alle 15 Natale nelle chiese asolane (letture musicate)

domenica 2/01 alle 11 Racconti asolani tra Museo, Torre e Rocca (visita guidata)

giovedì 6/01 alle 18 Intrecci: Duse, Malipiero, D'Annunzio (letture musicate)

??? ??????? (dai 6 ai 12 anni)

mercoledì 29/12 alle 16 Lo scrigno del pittore (laboratorio)

martedì 4/01 alle 16 Caccia al tesoro in Museo (laboratorio)



Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria a info@museoasolo.it o allo 0423 952313 o al 347 5735246 (WhatsApp).

Il costo è di 6 euro a persona per tutte le attività.

Per partecipare alle attività è necessario essere dotati di Green Pass rinforzato (tranne per i bambini sotto i 12 anni compiuti)



Rassegna organizzata dal Museo Civico di Asolo, Cristina Mondin Culture & Museum e Associazione MAReA, con la partecipazione di Asolo Matinée. Si ringraziano per il sostegno: Assiveneta, Eges Calcestruzzi e CNA Asolo