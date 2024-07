Quest'estate a Treviso, nel suggestivo giardino di Casa Robegan, si parte per sei avvincenti viaggi letterari e visivi con il Premio Letterario Gambrinus Mazzotti, la Fondazione Giuseppe Mazzotti per la Civiltà Veneta e l’Associazione Sole Luna – un ponte tra culture, che presentano tre libri vincitori del prestigioso concorso nella sezione “Esplorazione – Viaggi” e una selezione di otto documentari, tra lungometraggi e cortometraggi. La rassegna, intitolata “Scrittori e registi in viaggio”, è patrocinata dal Comune di Treviso e dall’Università Ca’ Foscari Venezia.



Mercoledì 24 luglio alle 20.45 si prosegue con il cinema e con tre cortometraggi presentati ai più prestigiosi festival cinematografici internazionali, Venezia80 – Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Locarno Film Festival, International Film Festival Rotterdam. Un viaggio nei tre diversi continenti tra Spagna, Libano e Messico con un unico fil rouge: l’acqua. Si partirà da “Aqueronte” di Manuel Muñoz Rivas (Spagna, 2023, 26’), a bordo di un traghetto con alcuni viaggiatori che nel silenzio osservano i compagni di viaggio sconosciuti e contemplano il paesaggio. Con “Sea Salt” di Leila Basma (Repubblica Ceca/Libano, 2023, 19’) si arriverà in Libano, dove lo sguardo femminile segue una ragazza che, come molti amici, si pone la domanda: partire o restare? Infine, con “Solo la luna comprenderà” di Kim Torres (Costa Rica/USA, 2023; 18’) si approderà in una dimensione poetica e onirica, a Manzanillo: una luna magica compare nel cielo e differenti linee temporali si intrecciano nella misteriosa e stagnante città. Interverrà Francesco Montagner, regista e curatore della rassegna, mettendo in rilievo il valore del cortometraggio come forma cinematografica di grande espressione e libertà.



Gli appuntamenti successivi. Sarà ancora uno l’appuntamento con gli scrittori: mercoledì 4 settembre ci si spingerà in India con “La tigre e il drone. Il continente indiano tra divinità e robot, rivoluzioni e crisi climatiche” di Carlo Pizzati (Marsilio, 2020), vincitore nella Sezione “Esplorazione – viaggi” del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti 2021.

Per quanto invece riguarda i film, mercoledì 11 settembre sarà la volta di “Mother Lode” di Matteo Tortone (Francia/Italia/Svizzera, 2021, 86’).

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel giardino di Casa Robegan alle 20.45.



Ingresso libero senza prenotazione.

Il programma completo della rassegna è pubblicato nel sito della Fondazione Giuseppe Mazzotti.



In caso di pioggia gli incontri si terranno all’interno di Casa Robegan.



