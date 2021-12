La (vera) storia di Scrooge e del fantasma del tempo

Spettacolo a cura del Teatro Cartapesta all'interno di Castello Papadopoli Giol con visita guidata e degustazione di 4 vini biologici e vegani di Tenuta Giol.



Trama:

Natale si avvicina e il signor Scrooge, un vecchietto burbero è pronto per ricominciare a lamentarsi dei parenti, dei polli “che no i xe come quei de na volta”, delle lucine e delle canzoni di “Bublè, che el xe tornà a romparne e toe”. Ma a disturbare la sua consueta lamentanza natalizia interverrà il Fantasma del Tempo il quale, in veste di esattore delle tasse, verrà a chiedergli il conto di tutte le sue affermazioni contro il mondo. La punizione per le sue malefatte sarà memorabile: cosa accadrebbe se, per una notte, per lui valesse la legge del contrappasso? Imprigionato nel corpo della propria nemesi, il nostro Scrooge sarà costretto ad entrare nei panni di coloro che ha sempre detestato e (forse) a ravvedersi.



Le scene dello spettacolo saranno intervallate dalla degustazione dei vini della Tenuta.



Una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza per le attività culturali del Circolo Letterario Cartapesta.