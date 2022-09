"La scultura del suono": al Tempio Canoviano un concerto con Vocal Skyline e Big Vocal Orchestra

Sabato 17 settembre in programma alle ore 17.30 nel Tempio canoviano di Possagno un concerto corale unico nel suo genere. Protagonista del programma artistico-culturale della manifestazione 6 INSUPERABILE saranno due cori veneziani diretti dal maestro Marco Toso Borella, artista del vetro di Murano noto anche come il “Leonardo di Venezia” per la molteplicità delle arti nelle quali eccelle: i Vocal Skyline, una formazione di una trentina di giovani voci di talento che usano la voce ma anche le mani e il gesto scenico per generare un concerto-spettacolo del tutto fuori dal comune, saranno accompagnati in via eccezionale dalla Big Vocal Orchestra, sempre diretta dal maestro Toso Borella, un enorme coro che conta nel suo organico oltre 200 voci e che è noto come il coro più numeroso d’Italia.

Con un programma musicale vario e trasversale, che toccherà diversi generi musicali, dal pop, al musical, al gospel, alla polifonia classica, il concerto-spettacolo prevede una rielaborazione dell’antica tradizione veneziana dei cori battenti e un inaspettato percorso musicale che vestirà di suggestione alcune opere del Canova per un'esperienza artistica multidisciplinare e multisensoriale indimenticabile, di vera inclusività tra le arti. Inclusività, parola chiave della manifestazione, che sarà evidenziata anche nel coinvolgimento, all’inizio del concerto, del Coro Anton, per l’esecuzione di un brano condiviso, appreso da ciascun corista a casa propria con l’originale sistema di videolezioni “Infinity” ideato dal Maestro Toso Borella durante la pandemia come strumento di allenamento e studio individuale/corale domestico.

“Il concerto - spiega il direttore Marco Toso Borella - punta a far convivere un concetto di sacro spirituale - intangibile - collegato all'esteriorità delle opere d'arte di Canova, un creatore che trae dal marmo, dalla materia grezza, una forma palpitante di vita. L'arte eterna dello scultore viene così celebrata e resa più accessibile anche a un pubblico "trasversale" proprio attraverso il linguaggio musicale e teatrale e la sua proposizione corale”. “Da artista del vetro di Murano, oltre che direttore del coro più numeroso d'Italia, ho sempre pensato - aggiunge - che l'arte sia come un loft, senza confini tra forme espressive. Lo spettacolo che andremo a proporre al Tempio del Canova sarà uno spettacolo inclusivo in tutti i sensi, accessibile a un pubblico trasversale, accessibile con tutti i sensi: musica, parole, luci, immagini e storia dell'arte, per celebrare la grandezza di Canova. Solo quando l'arte è trasversale è davvero inclusiva per tutti”.

I due cori, Vocal Skyline sull'altare e Big Vocal Orchestra lungo tutto il perimetro circolare del Tempio, avvolgeranno gli spettatori con le loro voci in un vero e proprio abbraccio musicale. La direzione artistica e musicale, i testi e le coreografie, sono tutti opera del Maestro Marco Toso Borella.

Ingresso gratuito su prenotazione.