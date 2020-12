“Scuola aperta” al Campus San Giuseppe

Sabato 19 dicembre, a partire dalle 9.30 in diretta sulla piattaforma Google Meet, il Campus San Giuseppe aprirà le sue porte ai genitori desiderosi di conoscere l’attività didattica e formativa che contraddistinguono la scuola primaria paritaria e la scuola secondaria di primo grado paritaria “Santa Giovanna d’Arco”, tutto questo in vista della scadenza per l’iscrizione alle classi prime per l’anno scolastico 2021-22. Alle 9.30 la diretta al link https://meet.google.com/nbg-djzw-vfk sarà dedicata alla presentazione della scuola secondaria di primo grado, alle 10.30 seguirà la presentazione della primaria al link https://meet.google.com/zud-onmd-nis.

Alla luce della pandemia, quest’anno risulta impossibile organizzare le tradizionali giornate di “scuola aperta” che permettono alle famiglie di fare le opportune valutazioni sulla scuola a cui iscrivere i propri figli. Pur rimanendo comunque possibile per singoli genitori prenotare un incontro con la preside, il campus ha deciso di aprire a tutti, virtualmente, la scuola di via Cenedese.

«Sabato andremo a presentare la nostra scuola come se avessimo qui davanti a noi i genitori – spiega la preside Michela Coan -. Insieme ad alcuni insegnanti, illustrerò le attività della scuola elementare e media, l’organizzazione oraria, le varie materie con focus ad esempio sull’insegnamento delle scienze in lingua inglese e i progetti pensati per le varie classi». Sia la prima elementare, sia la prima media chiuderanno le iscrizioni al raggiungimento di 20 alunni. «Chi volesse invece conoscere personalmente la nostra scuola, può telefonarci e prendere un appuntamento – prosegue la preside -. A differenza delle scuole statali, da noi le iscrizioni non avverranno online, bensì in modo tradizionale».

Il Campus San Giuseppe offre alle famiglie diversi servizi pomeridiani per bambini e ragazzi fino alle 17.30 come doposcuola, lingue straniere, musica, ginnastica ritmica, danza, judo e mini-basket, accompagnamento al catechismo nella parrocchia di Ceneda. Il campus conta inoltre una mensa interna. Un altro punto di forza, visti i tempi, è la collaudata piattaforma per la didattica a distanza che viene garantita a tutti gli alunni di ogni classe che, a causa della pandemia, devono trascorrere un periodo di quarantena a casa. L’istituto, fondato dalle Figlie di San Giuseppe del Caburlotto, da oltre 150 anni è al servizio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Attualmente conta complessivamente 138 alunni.