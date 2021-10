A scuola di galateo all'Abbazia di Sant'Eustachio

Distinguersi per classe e gusto, conversare con eleganza e comunicare con educazione, anche negli scenari moderni: questi gli insegnamenti della nuova edizione del corso “Galateo - L’educazione autentica per stare bene con gli altri”, un ciclo di tre pomeriggi (13, 20 e 27 novembre) per scoprire o riscoprire gli insegnamenti secolari, ma ancora fortemente attuali del Galateo, il celebre manuale di belle maniere di Monsignor Giovanni Della Casa.

Un compendio di ciò “che si convenga di fare per potere, in comunicando et in usando con le genti, essere costumato e piacevole e di bella maniera: il che non di meno è o virtù o cosa molto a virtù somigliante”, il Galateo venne scritto da Dalla Casa proprio durante un soggiorno nell’Abbazia di Sant’Eustachio – dove si terrà il corso – nel 1549. Dopo essere stata ridotta a rudere dai bombardamenti ed abbandonata, l’Abbazia è oggi un presidio storico-naturalistico della Marca Trevisana, restituito alla collettività grazie al progetto di restauro promosso da Ermenegildo Giusti, fondatore anche della cantina Giusti Wine.

A seguire le lezioni di bon ton sarà Giuliana Meneghetti, già responsabile del Cerimoniale della Provincia di Treviso, esperta di buone maniere e organizzazione di eventi. “Durante questi incontri, non si vuole parlare di abitudini vuote e superate – afferma la relatrice – Il Galateo non è un mero insieme di regole, ma un modo di vivere. Assimilarne i consigli sulle buone maniere e il buon gusto può migliorare notevolmente il nostro rapporto con gli altri”.

Il percorso di formazione è costruito su 9 ore distribuite in 3 lezioni. Per maggiori informazioni: https://www.giustiwine.com/corso-di-galateo/

Calendario

Sabato 13 novembre, dalle ore 15.00 alle 18:00

Essere con stile

Essere curati ed eleganti, La conversazione piacevole, La corrispondenza privata, La comunicazione moderna

Sabato 20 novembre, dalle ore 15.00 alle 18:00

Noi e gli altri: classe ed eleganza nelle relazioni sociali

Essere gradevoli ed educati, Stare insieme in casa, I regali

Sabato 27 novembre, dalle ore 15.00 alle 18:00

L'arte di stare a tavola

Per info e prenotazioni

Mirka 342 63 97 089 | Marco 320 26 96 169

welcome@giustiwine.com

marco@abbaziasanteustachio.com

