"Scuola" per imprenditori in tempo di crisi: "il governo della liquidità aziendale"

Il Decreto Liquidità e il Decreto Cura Italia sono entrati in vigore lo scorso aprile e prevedono agevolazioni e ammortizzatori sociali che il governo ha deliberato, per fornire alle imprese strumenti attraverso i quali fronteggiare le conseguenze, sul piano finanziario, a seguito dell’emergenza. Provvedimenti che sono rivolti alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, molte delle quali duramente colpite dalle varie fasi di blocco e dalla riduzione delle attività, situazioni disposte per limitare la pandemia. È un decreto che fornisce una boccata d’ossigeno alle aziende e che è composto da molteplici normative che vanno studiate e approfondite.

Un prezioso aiuto, in tal senso, verrà fornito, da CentroMarca Banca, il giovedì 28 gennaio, nel corso del webinar “Il governo della liquidità aziendale in tempo di crisi” tenuto da Francesco Naccarato, Dottore commercialista e Revisore Contabile, nonché Docente di Economia Aziendale presso l’Università di Padova. L’incontro, in modalità online per garantire i distanziamenti sociali del periodo, rientra nell'ambito del progetto “Explora” voluto ed organizzato da CMB con Ca’ Foscari Challenge School per dare supporto alle imprese nell’ambito della formazione aziendale, mai come in questo momento così necessaria e ambita.