Scuola di Musical 2023 - Presentazione progetto

"Avete sempre immaginato di far parte di qualcosa di bello? Nasce a Montebelluna la Scuola di Musical L’ attività che mancava nella nostra amata città, è proprio un percorso articolato di Teatro Musicale. La Jaja Music School di Vania Marconato, oltre ai corsi di Canto e Musica, ha lanciato gli anni scorsi il progetto Coro Pop Città di Montebelluna e da settembre 2023, proporrà una nuova entusiasmante attività: Il Musical."

“È da tanto che attendeva di realizzarsi questo progetto e finalmente è uscito dal cassetto, in fondo la mia scuola si occupa di sogni - dice il Maestro Marconato -Sarà un progetto a perto a giovani e adulti, nel suo primo corso sperimentale di primo livello, si proporrà un percorso completo affrontando tutte le arti che concorrono a produrre un musical: canto solistico e corale, danza e coreografia, recitazione, costumistica e trucco teatrale, scenografie ecc. Ogni partecipante diventerà quindi cantante, ballerino, attore, si occuperà delle scenografie per un progetto divertente, creativo e pieno di energia! Ci si potrà mettere alla prova, ognuno nel ruolo più congeniale al proprio modo di essere, si liberà la voce e il corpo per creare un insieme armonioso! Il percorso durerà da settembre a giugno, vacanze escluse e si concluderà con la realizzazione scenica dell’opera."

Mercoledi 13 settembre alle ore 20,45 vi sarà la presentazione del progetto presso la Sala Al Vecchio Maglio di Guarda.

Le iscrizioni saranno possibili solo entro il mese di settembre o primi di ottobre, in modo da poter subito iniziare “i lavori”: bisognerà assegnare parti, cominciare con le lezioni di vocalità, interpretazione, dizione, teatro, trucco... e tutti saranno anche un po’ ballerini. Il corso è proposto con competenza e preparazione, il Maestro Marconato Direttore della Jaja Music di Montebelluna ed Asolo, da 25 anni lavora come insegnante di canto e come cantante nel teatro d’Opera ed Operetta, con all’attivo anche Masterclass di Teatro. Inoltre il laboratorio sarà coadiuvato dalla Professoressa Francesca Giusti, ballerina e Direttore Artistico della Scuola di Danza Dance & Dream che collaborerà per quel che riguarda le coreografie e la messe in scena.

Il tema? Sarà una sorpresa ma anche una novità assoluta in quanto in una trama principale di grande impatto, si intersecheranno musica pop e composizioni originali di altri generi musicali, monologhi presi da opere molto note della storia della musica, insomma una cosa originale e inedita!

Invitiamo tutti alla presentazione di mercoledi 13 settembre ore 20.45 presso il Vecchio Maglio di Guarda. Per informazioni e comunicazioni si può contattare il numero 3493450030.