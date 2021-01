"Scuola e studio: istruzioni per l’uso": incontro con lo psicologo Alessandro Fort

Venerdì 22 gennaio alle ore 20:45 dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba lo Psicologo e Formatore Alessandro Fort interverrà sul tema “Suola e studio: istruzioni per l’uso”. Alessandro Fort, laureato in Psicologia svolge la sua attività professionale in Veneto come Formatore e Consulente nell’Area Comunicazione Interpersonale e Gestione delle Risorse Umane. Fort è attivo anche nel settore letterario con la sua scrittura esistenziale, e ha vinto vari Concorsi Letterari Nazionali e presenta i suoi libri (romanzi, racconti e aforismi) in tutto il Veneto e in Friuli Venezia Giulia.

“L’incontro con Alessandro Fort, dice Francesco Soligo, assessore al Sociale e Istruzione del Comune di Villorba, è il terzo appuntamento del ciclo DialoghiAmo, serie di approfondimenti tematici a supporto delle famiglie e dei giovani nell’ambito dell’anno scolastico 2020 - 2021. Il tema proposto il prossimo 22 gennaio sarà sicuramente interessante per capire quale sia il corretto metodo di studio da applicare in questo periodo condizionato dal Covid-19. Durante lo streaming live sarà possibile interagire con il relatore attraverso la specifica chat”.

Ecco il link alla pagina Facebook del Comune di Villorba: https://www.facebook.com/ComuneVillorba.