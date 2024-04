Monfumo e i colli del silenzio

Il paese di Monfumo, adagiato sui dolci pendii tra il Grappa e i colli asolani, è un luogo tutto da scoprire. Talmente ricco di fascino e tranquillità che è stato ribattezzato come la terra dei colli silenziosi.



Durante questa passeggiata scopriremo la Valle dell’Acqua Morta, che a dispetto del nome, è una zona ricca di biodiversità. In particolare in questa stagione coloreranno il nostro passaggio le fioriture primaverili e probabilmente anche qualche animale che si risveglia dal torpore invernale. Saliremo anche verso la chiesa principale da cui si apre un panorama incantevole di 360 gradi sulle colline attorno e più in là sulle nostre Prealpi. Alla fine della passeggiata aperitivo in compagnia nell’Agriturismo “Al Capitello”, con specialità locali tradizionali e vini biologici di propria produzione.