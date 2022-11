"...Se solo ci credessi!" - Serata dedicata alla tua crescita

Una serata di formazione e riflessione, organizzata in collaborazione con il Comune di Spresiano.



Parleremo di sicurezza in sé: che cos'è, a cosa serve, e come aumentarla.



Partiremo da una domanda: a che cosa stai rinunciando per la paura di non essere all'altezza?



..SE SOLO CI CREDESSI!



Prenotazione consigliata al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-se-solo-ci-credessi-470013552187?fbclid=IwAR0S8Xt6vBWGTDpUfGv73_R9H-HfLR-8t0ZkrGg4uR5TvTpTt8vi3dUL3sk



PS - Se sei indeciso, non sei sicura, non sai se te la senti, questo è il posto giusto per te!!





S?peaker:



Roberta Ioppi



E?x nuotatrice della Nazionale Italiana, Consulente e Docente Aziendale, Psicologa dello Sport e Mental Coach



D?ebora Spaliviero



C?onsulente Aziendale specializzata nella Gestione delle Risorse Umane, Docente per le Soft Skills, Career & Life Coach